Myky Petillo lancia “Collide”, il nuovo singolo con l'anima “maltese”

Nell’uovo di Pasqua la sorpresa musicale. Il cantautore ciccianese Myky Petillo lancia “Collide”, il nuovo singolo scritto e prodotto dal producer maltese Matthew James disponibile dal 2 aprile su tutte le piattaforme digitali. Myky, fra i semifinalisti di “Una Voce Per San Marino”, ha iniziato la sua carriera musicale nella band The Dreamers, con cui ha raggiunto la fase finale dei Bootcamp di X Factor nel team di Morgan.



Nel 2011/2012 è stato protagonista del talent show Social King su Rai 2 e Rai Gulp in cui ha conquistato il secondo posto e l’affetto del pubblico. Il performer ha all’attivo tre album di inediti: MY KeY (2018), Mars (2019) e il progetto in due volumi Gemini (2022 e 2023). Nel 2023 Myky ha partecipato al talent show X Factor Malta nel team della star dell’Eurovision Ira Losco. Qui è nata la sua collaborazione con la “Diamond Sound & Music” della manager internazionale Marilanda Majello e con il produttore maltese, un vero sperimentatore nel campo della musica pop. Dalla collaborazione fra Myky e James è nato il nuovo singolo Collide.

«Collaborare con Matt è stata un'esperienza al di là di ogni aspettativa. Nel suo studio, ho respirato l'aria che ha ispirato innumerevoli artisti dell'Eurovision.

La sua umiltà è disarmante, e i suoi preziosi consigli hanno illuminato il mio modo di interpretare la canzone. Con una carriera costellata da successi, spero che la sua magia porti fortuna anche a me».

Una magia catturata nel videoclip, realizzato da Elio Brusco: le parti in studio e le riprese esterne tra la baia di Marsaskala e quella di San Tumas in abiti di scena si alternano a riprese che ritraggono un insolito Myky privato, quotidiano, affiancandolo all’animale da palcoscenico. «Due versioni altrettanto vere, unite dalla scelta coraggiosa di mostrare anche il lato più disarmato. Perché forse è proprio lì, nel punto di incontro fra le proprie fragilità e la propria forza, che nascono le canzoni» continua Myky.

«Collide è un viaggio che ci porta a scontrarci con noi stessi, liberandoci dai vincoli del passato per abbracciare il cambiamento e l'inaspettato. È un'esplosione di energia che trasforma il mondo, un battito di cuore che ci guida verso nuovi orizzonti, ci trascina in un viaggio a due dimensioni: a ritroso nel tempo, per affrontare il passato, e poi in avanti per aprirsi al nuovo, all’incontro».

Malta è un posto che strega e fa sognare, una seconda casa per Myky. «Dopo l'indimenticabile esperienza di X Factor, tornerò a Malta fra poche settimane per promuovere Collide e soprattutto per il Festival Muzika Ghall-Fondazzjoni Nazareth il 13 aprile, dove sarò il primo italiano a partecipare. È un onore assoluto far parte di un evento così significativo, dove la musica si intreccia con la beneficenza per una nobile causa. Malta occupa un posto speciale nel mio cuore dove mi sento completamente a mio agio».