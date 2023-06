«Quattro generazioni di suoni newpolitani insieme sul palcoscenico», racconta Zulù, anticipando il concerto grosso che sabato sera inaugurerà la stagione 2023 dell'Arena Flegrea. «Apre, voce e chitarra, Gabriele Esposito, un cantautore che a me piace molto. Poi o masto, James Senese, senza di cui molti di noi, io di sicuro, non saremmo qui. Quindi noi 99 Posse e poi i Foja: abbiamo costruito la scaletta pensando al sound, ai bpm, senza farci pippe su chi è più famoso e riconoscendo tutti il primato di mister Sassofono Verace». Ma non solo musica, annunciati in scena anche stand up comedian come Sara Penelope Robin e Vincenzo Comunale, ingaggiati come presentatori atipici ma, soprattutto, come tappabuchi nei cambi di palco.

Nella foto di gruppo scattata per l'occasione - manca soltanto il fuoriclasse James Senese - si vede la voglia di stare insieme che anima il progetto: «Trentacinque minuti di set a testa, più o meno, e un bis da provare ancora insieme, o quasi, probabilmente sul beat originale di “Curre curre guaglio'”, ma cercando una tonalità che vada bene a tutti quanti noi», continua Luca Persico che ragiona sul momento collettivo messo in piedi. «Si tratta di un ulteriore modo di abbattere le distanze tra i generi, che però, a Napoli sono cadute da tempo, forse non sono mai esistite. James e Napoli Centrale hanno iniziato tutto, poi Pino Daniele ha folgorato l'Italia, poi siamo arrivati noi e gli Almamegretta, che ci divertiamo ancora a fingerci rivali, ma siamo stati complementari, nel senso che era importante che ci fosse una scena più grande della singola band. E poi è stato il turno dei Foja e oggi si affaccia anche Esposito... Ma siamo qui insieme, simbolo di persistenza, di resistenza, parola che mi piace assaje, senza purismi, senza svendere le nostre tradizioni, la nostra lingua».

Preshow e aftershow con le selezioni world music di Sangennarobar, la maratona mette insieme, oltre che musicisti diversi, management diversi: Luca Nottola (Area Live), Diego Magnetta (Musica Posse) e Luciano Chirico (Full Heads), che si sono riuniti in C'Mon Produzioni, nuova società di booking e produzioni.

Il «Noisy Naples fest», o per dirla più semplice, la stagione di concerti dell'Arena Flegrea, continuerà con OneRepublic (12 luglio), Mr Rain (13 luglio), «Brutal From Ibiza to Naples» con Maluma, Chimbala, Fred De Palma, Baby K (16 luglio), Baustelle e Venerus (19 luglio), Eduardo De Crescenzo in «Essenze jazz» (25 luglio), Diodato (26 luglio), Carl Brave (27 luglio), «Le Vesuviane» (28 luglio).