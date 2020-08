Phil Collins, “In the air tonight” torna in classifica negli Usa dopo 39 anni: ecco il motivo

Phil Collins sta scalando di nuovo le classifiche, dopo essere diventato il soggetto di un video virale. Il titolo del video è "In the Air Tonight", il brano è il numero due su iTunes da martedì pomeriggio, subito dopo il nuovo "WAP" di Cardi B e Megan Thee Stallion sebbene sia del 1981.



La canzone era il primo singolo dell' album da solista di Collins, Face Value. La sua rinnovata popolarità arriva sulla scia di una clip di YouTube in cui due fratelli gemelli di Gary, Indiana, negli Usa, ascoltano la canzone per la prima volta.



Il video cattura l'euforia dei gemelli, specialmente quando il famoso assolo di batteria del brano spicca per più di tre minuti nella canzone. La clip è stata vista quattro milioni di volte sui social media che si sono meravigliati delle reazioni sbalordite dei fratelli. Ultimo aggiornamento: 12:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA