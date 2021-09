Ravello: l'estate in musica continua con Sergio Cammariere e i NeaCo'

Ravello continua con gli appuntamenti dedicati alla musica, sabato 11 settembre, alle 21.15, si recupererà l'appuntamento di sabato scorso, rinviato a causa delle cattive condizioni meteorologiche, accogliendo la band di Sergio Cammariere: Amedeo Ariano, Luca Bulgarelli e Daniele Tittarelli, per un concerto che riproporrà non solo i brani più amati del cantautore calabrese ma anche nuove creazioni, come quelle dell’ultimo lavoro discografico «La Fine di tutti i guai».

Se, anche per questa volta le condizioni meteorologiche dovessero essere incerte, entro le ore 14 di venerdì 10 settembre, verrà comunicato lo spostamento del concerto all'Auditorium Oscar Niemeyer con ingresso libero su prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Mentre venerdì 10 settembre, alle 21.15, piazza Duomo si animerà di sonorità totalmente diverse con il concerto dei NeaCo’, i quali proporrano al pubblico di Ravello un percorso nella musica «napoletana contaminata».

Il progetto NeaCo’ efficace contrazione del nome «Neapolitan Contamination», nasce attingendo dalla musica tradizionale partenopea per tuffarsi con maestria nei ritmi e nelle melodie dei più svariati paesi del mondo. Jazz, reggae, swing, salsa, saranno solo alcuni degli elementi miscelati ai brani più noti dal pubblico e che fanno parte della cultura italiana musicale più antica e più amata, come «Scalitanella», «Maruzzella» e «Je te vurria vasà».