Sanremo 2021, Morgan si vendica contro Bugo e pubblica la versione integrale di "Le brutte intenzioni"

Un post che sa di vendetta, quello pubblicato da Morgan, durante l'esibizione di Bugo nella seconda puntata del festival di Sanremo 2021. «Le brutte intenzioni (versione integrale)» scrive l'artista in un post instagram in cui si esibisce nella versione completa della canzone modificata che portò nel 2020 Bugo ad abbandonare il palco nel pieno dell'esibizione in segno di protesta.

Bugo si esibisce a Sanremo un anno dopo l'abbandono. La reazione di Morgan spiazza tutti: «Che fa?»

Chi non ricorda uno dei momenti più memorabili dell'edizione sanremese dello scorso anno: la famosa discussione tra i due, che era diventata fenomeno social e polemica di fronte ad un episodio senza precedenti nella storia del festival. «Le brutte intenzioni e la maleducazione» le celebri parole improvvisate da Morgan in quell'occasione, in sostituzione del testo originale della loro canzone in gara. Dopo tale affronto Bugo aveva deciso di abbandonare il palco, lasciando il pubblico nello stupore generale. Ma forse ora Morgan, dopo più di un anno, ha finalmente trovato occasione di vendetta e lo ha fatto pubblicando il testo integrale della canzone modificata, proprio durante l'esibizione del suo ex complice artistico a Sanremo. Ancora rancore tra i due?

