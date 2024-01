Shiva pubblica un nuovo brano dal carcere: il video del rapper girato 24 ore prima dell'arresto

Shiva lancia il nuovo singolo dal carcere. Il titolo della canzone è “Milano shotta freestyle”, un brano esplicito che dipinge vividamente il mondo delle gang milanesi. Al centro della sua copertina, spicca una pistola su una maglietta rossa. La canzone è uscita martedì 9 gennaio, lui invece rimane nel carcere di San Vittore dove si trova da fine ottobre scorso in custodia cautelare per tentato omicidio.

L'arresto

Shiva è accusato di avere sparato e ferito alle gambe due ragazzi di un gruppo rap-trap rivale che avevano tentato di aggredirlo la notte dell’11 luglio 2023 fra Milano e Settimo Milanese. Qualche giorno dopo è arrivata per Shiva una seconda ordinanza di custodia cautelare per avere accoltellato un passante durante una rissa a San Benedetto del Tronto il 30 agosto scorso.

L'uscita su YouTube

Il nuovo brano già sta mietendo migliaia di visualizzazioni ed è uscito sul canale YouTube del rapper accompagnato da un video che- come informa subito una scritta- è stato girato appena 24 ore prima del suo arresto. Shiva, il cui vero nome è Andrea Arrigoni, sembra tutt’altro che pentito di quel che è accaduto, visto che nel testo sostiene che la sua gang «Santana risponde agli attacchi: avete preso più shot degli ubriachi» e aggiunge che «Milano è violenta, la guerra è contro il sistema. Ma ci vogliono vedere a terra per poi colpirci alla schiena». La clip continua dopo la fine della canzone, evidenziando chiaramente di essere stata registrata dopo l’arresto del rapper. Una mano stringe un cellulare per oltre 5 minuti, impegnata in una conversazione con un numero registrato come “carcere San Vittore”. Si ode la voce di Arrigoni proclamare: “Free Shiva, Free Santana gang… Non ci fermano nemmeno da dietro le sbarre”.