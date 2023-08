Spettacoli e comicità, il programma di Ferragosto per chi arriva e chi parte

Un calendario fitto in vista di Ferragosto, dedicato a chi arriva e chi parte. E, perché no, deve restare nei pressi di uno dei principali aeroporti. A Fiumicino si contano dieci giorni di spettacoli serali, con artisti napoletani sul palco e tra gli altri Pippo Franco e Max Giusti, precederanno, a Ferragosto, la tradizionale processione a mare dell'Assunta, patrona dei pescatori, il rito più sentito da decenni nella città portuale.

Concerti e cabaret, ogni sera alle 21.30 su via Torre Clementina, lungo il porto canale, saranno al centro della nuova tranche della kermesse estiva è «R-Estate in Comune ideata dall'amministrazione comunale.

Il clou con Max Giusti, in "A tutto Max", si esibirà il 14 mentre il 15 sarà la volta di Luca Vicari & Anime Latine in "Battisti per Amico".Le celebrazioni per la solennità dell'Assunta saranno al via l'11 agosto, alle 21, con la processione "senza concorso di popolo". A Ferragosto, alle 17, la solenne concelebrazione presieduta da Gianrico Ruzza, vescovo della diocesi di Porto-Santa Rufina., che precederà la processione a mare con la Sacra immagine della Madonna imbarcata su un peschereccio, a cui faranno da cornice decine di imbarcazioni ed unità militari, Le banchine del porto canale faranno da tribune naturali per ospitare migliaia di fedeli e visitatori che assisteranno al rito. A largo ci sarà il lancio di una corona di alloro in onore dei Caduti del mare.