Tananai, la foto modificata scatena le polemiche. Giorgia Soleri: «Cosa fa ridere di un corpo grasso?»

Tananai sarà uno dei protagonisti di Sanremo 2024 anche se non calpesterà il palco dell'Ariston. Dopo il successo di “Tango”, infatti, il cantante tornerà nella città che gli ha portato tanta fortuna per esibirsi a Piazza Colombo, come annunciato da Amadeus. Per ufficializzare il suo ritorno, Tananai ha pubblicato una sua foto modificata, in cui si aggiunge qualche chilo in più, ma la battuta non sembra essere piaciuta a molti.

Doveva essere un semplice annuncio del ritorno a Sanremo di Tananai, eppure qualcosa è andato storto.

Il cantante ha pubblicato una foto modificata in cui si mostra con parecchi chili in più e la didascalia: «Spero di rimettermi in forma per l’ospitata a Sanremo mannaggia ad Amadeus, mi stavo rilassando».

Non tutti sembrano aver colto la verve ironica e hanno accusato Tananai di essere «grassofobico». Persino Giorgia Soleri è intervenuta dicendo: «Ma perchè pensate che la grassezza sia una punch line? Raga, no. No. Cosa fa ridere di un corpo grasso?»

Mentre un altro account scrive: «Spoiler: la grassofobia nel 2024 non fa piú ridere. E a chi dice che è una battuta, lui era grasso quindi non voleva denigrare: 1) tanto meglio che era grasso, dovrebbe allora sapere che le battutine sui corpi non conformi sono piú dannose che altro e 2) basta leggere alcuni commenti per capire come la gente si sia automaticamente sentita legittimata a fare tutta una serie di battute sulle persone grasse, che ovviamente mangiano per forza tanto e solo schifezze, giusto per rinforzare bene gli stereotipi della nostra società».

Il cantante non si è espresso sulle polemiche, ma ci hanno pensato i suoi fan a difenderlo: «Ma viva il politicamente scorretto! Ormai non si può più dire nulla».