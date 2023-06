Elisabetta Gregoraci cantante: la nuova hit estiva con Alan Palmieri. «Stiamo arrivando»

Elisabetta Gregoraci, da showgirl a cantante con Alan Palmieri, presenterà il suo prossimo brano durante la conduzione di Battiti Live che inizierà il prossimo 21 giugno. Il nuovo singolo Uragano uscirà ufficialmente, invece, il 20 giugno, in featuring con Astol e I Desideri. La hit destinata a diventare un successo quest'estate rappresenta una nuova avventura per la showgirl e ex di Flavio Briatore.

Il piccolo assaggio musicale del prossimo brano è arrivato ai fan sui social tramite il profilo Instagram della conduttrice che, già entusiasta, canta e balla il suo Uragano.

«Stiamo arrivando», scrive Elisabetta Gregoraci pronta per questa nuova avventura.

Ad essere un Uragano, infatti, non è solo il titolo del prossimo brano musicale ma anche la showgirl stessa che sul social pubblica un video in cui, spartito tra le mani e sullo sfondo una sala musicale, canta il suo nuovo singolo, attesissimo dai fan.

Alan Palmieri sarà il suo compagno di canto per questo nuovo brano. Insieme a Elisabetta Gregoraci, il conduttore presenterà su Italia 1 la nuova edizione della manifestazione musicale Battiti Live. I due, già negli scorsi anni avevano realizzato due brani: Kalispera e Anno Zero che avevano riscosso un discreto successo, senza però scalare le classifiche delle precedenti estati.

Il featuring, per il brano che si propone una bachata per l'estate 2023, arriva con degli artisti famosi del panorama musicale moderno. Si tratta di Giuliano e Salvatore Iadicicco, in arte I Desideri e Astol, cioè Pasquale Giannetti, ex concorrente di Amici.