Chiara Ferragni apre il primo profilo Instagram di Amadeus: migliaia di follower in pochi secondi

Chiara Ferragni apre il primo profilo ufficiale di Amadeus. Il divertente episodio è accaduto in diretta dall'Ariston mentre Ferragni e Morandi prendevano in giro Amadeus perchè «boomer». Il conduttore ha detto che lui ha paura di farsi un selfie perchè gli crea imbrarazzo e perchè non è solito farli al contrario di Gianni Morandi che con i social si diletta e come.



Al quel punto Ferragni propone un selfie e chiede il nome dei profili a Morandi e Amadeus: il primo risponde prontamente mentre il secondo confessa che non ha un profilo su Instagram. Così, dopo che Ferragni ha ricevuto lo smartphone da Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, i tre hanno fatto un selfie. A quel punto il contenuto è stato pubblicato sul nuovo profilo di Amadeus «Amadeusonoio» Al momento i follower sono più di 480mila ma il numero è destinato a crescere.

«Non pensavo che potesse accadere ciò ed è solo grazie a Chiara Ferragni», dice Amadeus in un simpatico ritorno in studio dopo lo stacco pubblicitario. L'imprenditrice digitale però sottolinea che «la vera forza è lui e Sanremo». Tra i follower più famosi i The Jackal, Mara Maionchi, Chiara Ferragni e Gianni Morandi.