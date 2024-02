Angelina Mango vince Sanremo 2024, Geolier secondo e Annalisa terza: la classifica

È Angelina Mango la vincitrice di Sanremo 2024. Secondo posto per Geolier, terzo per Annalisa, quarto per Ghali e quinto per Irama. La figlia di Mango ha accolto la notizia con un urlo e salti di gioia sul palco dell'Ariston.

La classifica

Angelina Mango, 40.3%

Geolier, 25.2%

Annalisa, 17.1%

Ghali, 10.5%

Irama, 6.9%

I ringraziamenti

«Grazie di cuore all'orchestra, a voi, al mio team, a mia mamma, alla mia famiglia». Sono queste le prime parole di Angelina Mango, vincitrice della 74esima edizione del Festival di Sanremo con "La noia". Per lei anche il Premio Sala Stampa Lucio Dalla, ritirato poco prima.