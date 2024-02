Sanremo, Ghali e la tenera dedica della mamma: «Sei il mio vincitore»

«Chi tene a mamma è ricco e nun o sape», celebra un proverbio napoletano. E Ghali lo sa bene. Quella del cantante non è la prima a Sanremo (era stato ospite nel 2020) ma l’esordio assoluto tra i Big in gara. Durante la finale della 74esima edizione del Festival, Ghali ha portato una ventata di freschezza all'Ariston.

E la prima sostenitrice del cantante è la sua mamma che tra la platea ha alzato un cartellone con sopra scritto una dedica speciale. «Sei il mio vincitore, amore della mamma.

Tvb».

Ghali si esibisce con il brano "Caso mia" e, in occasione dell'ultima serata del Festival, sale sul palco anche il suo amico "alieno", Rich Ciolino. «Stop al genocidio» è questo il messaggio che l'artista lancia a fine esibizione facendo finta che a suggerirlo sia stato l'alieno. «Mi porterò per sempre questa esperienza indimenticabile», conclude Ghali.

A Sanremo 2024 Casa mia, scritta con Davide Petrella e Michelangelo, è una canzone sulle origini del rapper milanese, che contrappone la freschezza della natura, una natura ideale e in qualche modo “riparatrice”, alla contaminazione umana, vessata da un’intossicazione guerrafondaia e digitale.