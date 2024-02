Sanremo 2024, Fiorello: «Il vincitore non andrà da Fabio Fazio». La risposta di Che tempo che fa: «Ci fischiano le orecchie»

La finale di Sanremo è ancora nel vivo e Fabio Fazio è stato già nominato parecchie volte. Tutta "colpa" di Fiorello che non perde occasione di far riferimento al conduttore, soprattutto quando, seduto sulla struttura rotonda dove poco prima si è esibito Roberto Bolle, dice: «Che bello, è di Fabio Fazio? Fabio, come va da quelle parti? Guarda quanto roba c'abbiamo qua, il budget... Vedi questo vestito? Giorgio Armani! Dicono che facciamo la pubblicità occulta, ho fatto quella palese».

E chiede ad Amadeus quale sia il suo stilista: «Gai Mattiolo», la risposta. «Siamo molto eleganti», conclude Fiorello, ma le frecciatine non sono ancora finite.

Le nuove regole di Belzebù

«La nuova regola è che i vincitori di Sanremo non potranno più andare da Fabio Fazio domenica.

E allora dove andranno?», chiede Fiorello. «Da me ad Affari tuoi lunedì», risponde Amadeus. E prima? «Da noi a Viva Rai2! la mattina alle 6.30», annuncia Fiorello. «Il cantante che vincerà non potrà vedere La Nove per due settimane è un'altra delle nuove regole messe da Belzebù. Infine 3x3 non farà più nove, ma 6», aggiunge Fiorello, tra le risate del direttore artistico.

La risposta di Che Tempo Che Fa

Questa sera ci fischiano le orecchie.#CTCF #Sanremo2024 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 10, 2024

Fabio Fazio avrà probabilmente riso di fronte alle frecciatine di Fiorello, mentre l'account ufficiale di Che tempo che fa è "on fire" e ha risposto ufficialmente al co conduttore della finale di Sanremo con un tweet: «Questa sera ci fischiano le orecchie».