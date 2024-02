Annalisa, la delusione dopo la vittoria di Angelina Mango: «Ero emozionata». Il video della reazione sul palco

Non nasconde l'emozione Annalisa dopo la vittoria di Angelina Mango. La cantante ligure ha provato a strappare il primo posto, ma non è riuscita ad andare oltre al podio. Per lei medaglia di bronzo. Non sono bastati gli appelli sui suoi profili social per votare il codice che la identificava.

Al televoto ha vinto Geolier, che ha raccolto il 60% delle preferenze totali.

Sul palco dell'Ariston, però, ad alzare il trofeo è stata la giovane 22enne figlia del cantante deceduto nel 2014.

Angelina Mango, Arisa: «Finalmente non sono più io l’ultima donna ad aver vinto Sanremo, ti meriti tutto»

ll video

La reazione di Annalisa sul palco è stata ripresa dalle telecamere. Quando Angelina Mango viene incoronata vincitrice, le alza lo sguardo e (secondo alcuni) sembra addirittura commuoversi. Ora si attendono le sue parole. Di certo, sappiamo che sarà ospite di Fabio Fazio stasera sul Nove alla trasmissione Che tempo che fa.

Le sue parole

«Ero emozionata», risponde Annalisa alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa della serata finale di Sanremo. Non smentisce, dunque, quanto ha provato dopo la sconfitta. Però ci tiene a precisare che quelli mostrati nei video che circolano sono solo alcuni frame e che non avrebbe pianto. «Si vedono solo alcuni momenti e da pochi secondi si fanno congetture», dice la cantante. Niente lacrime né rabbia stando alla sua versione.

Il televoto

Il 60% del televoto ha espresso la sua preferenza per Geolier, ma a vincere il festival è stata Angelina Mango con il 16.1%. A decidere l'esito della votazione sono state la giuria della Sala Stampa e quella delle Radio. L'8,3% per Ghali, l'8% per Annalisa, il 7,5% per Irama.

“E mi piace quando quando quando quando piango⁰E anche se poi cadesse il mondo⁰Non mi sogno di morire di sete”



- Annalisa farà ‘una strage stasera’ nello studio di #CTCF sul Nove con la sua hit Sinceramente da #Sanremo2024🔥@NaliOfficial pic.twitter.com/V3o8zWZ5Gt — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 11, 2024

Le polemiche

Sta scatenando polemiche, anche quest'anno, il verdetto di Sanremo, su cui ha pesato in maniera decisiva il voto della Sala Stampa. Il risultato finale della classifica Top5, ottenuto con la media dei voti di Sala Stampa, giuria Radio e Televoto, ha incoronato Angelina Mango con il 40,3% di share. Al secondo posto Geolier con il 25,2%, al terzo Annalisa con il 17,1%, al quarto Ghali con il 10,5% e al quinto Irama con il 6,9%.

La festa

Annalisa non ha mancato di divertirsi nel post finale. Girano diversi video che la vedono ballare dopo che Angelina Mango è stata decretata vincitrice del festival. La curiosità? È che balla sulle note della sua stessa canzone "Sinceramente".