Sanremo 2021, la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi co-conduttrice della quarta serata. Ecco chi è. Volto femminile di questa all'Ariston è Beatrice Venezi. Nata a Lucca, a 31 anni è già un'affermata direttrice d'orchestra internazionale. Dal Giappone, al Portogallo fino alla direzione della Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli.

Stasera, Beatrice Venezi incoronerà il vincitore delle nuove proposte. «Per me la bella musica è quella che trasmette emozioni e poi c'è quella che non lo fa», dice ad Amadeus appena entrata sul palco dell'Ariston.

Il repertorio di Venezi è quello di Puccini, suo conterraneo, tra cui l'album My Journey (Warner, 2019). Omaggio al maestro lucchese, ma anche un tentativo di avvicinare la musica classica alla masse: «Questo disco è un modo per tornare alle origini della musica classica, considerata all’epoca un po’ come il pop di oggi e che oggi ci sembra così lontana».

Venezi è salita alla ribalta delle cronache per il suo look alternativo da direttrice d'orchestra: «Siamo troppo legati allo stereotipo della donna nella nostra cultura che vuole come non si debba curare del proprio aspetto esteriore».

