Belen Rodriguez e la #Fairumorechallenge in onore di Diodato, re di Sanremo 2020

La musica di Sanremo 2020 ha contagiato anche la coppia formata da Belen Rodriguez e Stefano de Martino, che hanno guardato insieme da casa tutte le puntate. Utilizzando i social poi hanno anche lanciato una nuova sfida, il Fai rumore challenge con la canzone di Diodato.

Belen infatti, dopo aver tifato per la canzone di Gabbani, si è innamorata di quella di Diodato, poi risultata vincitrice della kermesse musicale della città dei fiori. Su Instagram poi la coppia ha postato un vide in cui canta il brano, invitando poi tutti alla Fai rumore challenge, una gara in cui ognuno deve cantare il pezzo a modo suo per poi postarlo sui social.

La pensata di Belen e del marito ha avuto molto successo, stupendo anche lo stesso Diodato che ha mostrato la sua partecipazione attraverso un emoticon. Pronta la risposta della Rodriguez: “Sei spettacolare, ci stai facendo emozionare tanto! Continua così, ti ascolteremo all’infinito!”. E nelle sue stories di Instagram della showgirl c’è una ricca carrellata di tutti i partecipanti alla competizione…

