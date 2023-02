Algida, sfuggente, sexy e asessuata, potente e anti-sistema, madre e ancora in cerca della “piccola” Chiara, furba e impacciata. I suoi pensieri sono profondi, comuni certo. Ma cosa non è “comune” nei social che nascono all’apparenza per “accomunare” ma spesso ottengono il risultato opposto: dividere, polemizzare, stigmatizzare, abbracciare e ripudiare. Insomma, Sanremo ha regalato alla enorme platea dei suoi spettatori una figura strana, potremmo dire tutta da studiare. Perché Chiara Ferragni, influencer, imprenditrice, potente, ricca, affabulatrice è l’incarnazione dei social, anzi è un social dalle fattezze umane. Il palco dell’Ariston ce l’ha restituita come un personaggio ancora in cerca d’autore, come lo è la stragrande maggioranza di chi scrive, twitta, chatta sui social. Apparire per essere, per sentirsi vivi, per “far parte” di una comunità in cui non si sa chi sia a manovrare i fili. Ma l’autore c’è.

APPROFONDIMENTI Foto

Scrivere e pensare, certo ma alla maniera dei social. Il monologo della prima serata della Ferragni conteneva l’universo mondo dell’affetto e dell’uguaglianza, dell’anti-stereotipo e dell’appartenenza, della lotta generazionale, sesssuale, ashtag stessidirittistessidoveri. E la forma? Semplice, fin troppo, quasi infantile. Perché? Perché bisogna arrivare a tutti, guai se non fosse così per una regina social. Anzi, ci si aspettava un discorso breve, perché quando si va un po’ troppo per le lunghe l’attenzione social se ne va per fatti suoi; al massimo dieci-quindici righe è il comandamento di Internet, e invece lei ha spiazzato tutti.

Dunque, perché Chiara Ferragni ha accettato di co-condurre il Festival? Semplicemente perché Sanremo si adatta perfettamente ad essere costruito come un social da 11, 12, 13 milioni di utenti, online per 5 ore filate. Lei in qualche modo c’è riuscita, dando vita anche ad un “film nel film” alla maniera di Effetto notte di Truffaut: Sanremo che si specchia dentro Sanremo attraverso una diretta Instagram. Chiara l’ha riempito di messaggi, scritte, meme, moda, glamour, eccesso, scandalo.

Il suo ultimo outfit per la finale di Sanremo di ieri l’ha dedicato alla femminilità maschile. «In molti credono che una donna per essere presa sul serio in certi ambiti debba assumere comportamenti maschili o debba vestirsi da uomo per dimostrare capacità di leadership. L’abito pantalone in velluto nero, interrotto da un corsetto con ricamati di perle a forma di addominali - spiega sul profilo Instagram - vuole essere una caricatura a questo stereotipo sessista. Un messaggio agli uomini ancora convinti nella narrazione del “mostrare i muscoli” per essere definite donne degne di rispetto. Non rinunciate alla vostra femminilità perché da qualcuno è considerata un punto di debolezza perché è proprio lì che si trova la forza delle donne».



Poi Chiara si è persa, stordita, dopo dopo l’esibizione di Rosa Chemical che ha coinvolto il marito-rapper-Fedez in un dirompente show a sfondo erotico, tra amplessi mimati e un lungo bacio sulla bocca finale. In un video che circola sui social, girato in quella che sembra una pausa pubblicitaria, Fedez si avvicina a Chiara sul palco, come convocato dalla moglie, che, sempre con il sorriso, sembra chiedere a Fedez spiegazioni. Fedez allarga le braccia per sottolineare di non avere responsabilità dell’accaduto. Intorno a loro, Amadeus e alcuni degli autori del festival, tutti sorridenti, in un clima che sembra tutt’altro che drammatico. Ma il video si chiude con Chiara che sembra chiedere a Fedez di seguirla dietro le quinte.

Non ha avuto un monologo ieri sera Chiara Ferragni, ma per lei hanno parlato ancora una volta gli abiti, i look manifesto che l’imprenditrice digitale ha scelto per lasciare il segno all’Ariston e ispirare tutte le donne a non sentirsi incasellate in stereotipi né ruoli, a non vergognarsi del proprio successo né del corpo. Il primo è un abito scultura firmato Schaparelli, metà armatura d’oro, a rappresentare la forza delle donne che non deve per forza imitare quella maschile, metà sottoveste blu di satin, a simboleggiare la maternità. Essere donne senza dover essere madri: un messaggio che riprende il filo conduttore del monologo di venerdì scorso, dedicato alle donne “childless” che si sentono sbagliate per questo, ingabbiate nei pregiudizi. Non sentitevi in colpa e liberate il vostro corpo, suggerisce ancora Chiara, che alla seconda uscita indossa l’impronta oro di un corpo di donna impresso sul blu di un abito a colonna, ispirato a un’opera dell’artista Yves Klein. Poi un long dress nero, decorato da una collana a forma di utero, che vuole essere «il simbolo dell’attivismo per i diritti riproduttivi»: aborto sicuro e procreazione assistita sono «diritti umani a cui non dobbiamo rinunciare». “Essere donna non è un limite”, aveva scritto nella sua lettera a Chiara bambina letta sul palco nella prima serata, con il naked dress da Eva. Ma Chiara Ferragni è sempre la regina di Instagram con i suoi 28,5 milioni di follower: ha sboomerizzato Amadeus, aprendogli in diretta un profilo che in pochi giorni ha raggiunto 1,7 milioni di seguaci. E si è congedata dai suoi due compagni di viaggio, Ama e Gianni Morandi, regalando loro il meglio dei meme che girano in rete. Gianni Morandi con Al Bano e Massimo Ranieri, «gli One Direction del secolo scorso», Blanco che distrugge il palco e Morandi che spazza, «è sempre più rock Morandi con la scopa».

Per Amadeus c’è il collage tra due episodi shock del festival, avvenuti l’8 febbraio a un anno di distanza l’uno dall’altro: Bugo che pianta Morgan sul palco e la scandalosa distruzione dei fiori sul palco messa in atto da Blanco. E l’espressione sconvolta del direttore artistico è la stessa. Ed è sempre lei a lanciare la diretta Instagram con Fiorello, che ironizza sullo show di Rosa Chemical, con tanto di amplesso simulato e bacio sulle labbra a Fedez, e prevede la cacciata dei vertici Rai. «Avrò diritto anch’io a un bonus limone», è la battuta pronta della co-conduttrice. Si ama o si odia, si imita e si critica, si “spia” nella narrazione quotidiana che condivide, insieme a Fedez, sui social, tra outfit ed ecografie, sponsorizzazioni e successi professionali, confessioni di debolezze, lacrime, gioie e video dei piccoli figli, Leone e Vittoria. E che è diventata anche una serie, "The Ferragnez", su Prime Video, le cui telecamere hanno avuto libero accesso anche dietro le quinte del festival. Lei sorride e non fa una piega: «È bello essere apprezzati da milioni di persone, ma l’importante è piacere a me stessa».