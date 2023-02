Coma Cose, dalle Fiamme negli occhi alla crisi di coppia nella canzone "L'Addio"

Chi sono i Coma Cose? Sono una coppia sul palco ma anche nella vita. Si chiamano Fausto Lama e California, alias di Francesca Mesiano. Al festival di Sanremo 2023 portano il brano "L'Addio". Decisamente diverso dal titolo che portarono a Sanremo 2021 quando cantarono "Fiamme negli occhi", un pezzo sull'amore, sulla prima fase dell'amore quando cieco e infiammato di passione. Stavolta hanno deciso di portare sul palco dell'Ariston la loro crisi di coppia, una fase diversa del loro rapporto.

I primi giorni del 2023 sul loro profilo social i Coma Cose avevano scritto ai fan che avevano bisogno di una fase di detox dai social e confessavano di stsre cercando un nuovo equilibrio: «Ultimamente abbiamo staccato dai social e siamo riusciti a lavorare in modo molto più produttivo, sia per il tempo impiegato a scrivere e registrare ma soprattutto per quello speso a lasciarci ispirare da qualcosa di più intimo…qualcosa di meno inquinato dal rumore di fondo. Vivere e lavorare insieme non è facile, ma è rassicurante constatare che trascurando Instagram stiamo anche trovando un equilibrio di coppia migliore. Sta diventando tutto troppo dispersivo… tutto tranne I GATTINI, i gattini restano le rockstar indiscusse del web. E VOI CHE NE PENSATE? Vi augurate un 2022 meno social e più real?».

La serata dedicata alle cover vedrà i Coma Cose duettare con i Baustelle. Il brano sarà un classico italiano degli anni Ottanta: "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri.

Sanremo al via: 28 artisti in gara, l'amore il fil rouge

Coma Cose, chi sono

II duo è nato nel 2016 a Milano. Nel 2019 danno vita al loro primo disco Hype Aura, suonano a Parigi in apertura ai Phoenix e allo Sziget Festival di Budapest. Questo è l’anno dei tutto esaurito nei club, tra cui quello all’Alcatraz di Milano. Parteciperanno anche al Primo Maggio a Roma e del Capodanno a Milano in piazza Duomo. "Fiamme negli occhi" diventa disco d’oro in sole 3 settimane (ad oggi doppio platino).