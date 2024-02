Sanremo 2024, Irama sul palco con un ciondolo misterioso: «Ma è quello del Titanic?»

Irama si è presentato alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano "Tu No". Il cantante è piaciuto molto al pubblico a teatro e anche a quello a casa che, su Twitter, si è espresso in merito alla canzone con commenti del tipo: «Che perla ci hai sfornato?» oppure «Sempre un grande». Lo stesso pubblico, però, ha notato anche un dettaglio: un ciondolo mostrato da Irama che non è stato esente da commenti esilaranti.

irama ci ha regalato l’ennesimo gioiello, non ne sbaglia una🤍 “tu no” merita tutto e anche lui perché è un ragazzo meraviglioso #Sanremo24 pic.twitter.com/24h3sRE347 — MIRIANA • tu no💐 (@piccolaminiera) February 6, 2024

Il ciondolo di Irama

Nessuno ha ben capito di che cosa si trattasse, fatto sta che quando Irama ha mostrato il ciondolo, su Twitter, gli utenti si sono scatenati in tantissimi con commenti molto divertenti. Uno su tutti ha attirato particolarmente l'attenzione e fa riferimento anche a un famoso fil. Qualcuno, infatti, ha scritto «È quello del Titanic?».

Irama non ha svelato di chi sia la collana o se il ciondolo abbia un significato particolare ma in molti pensano che, dato che appeso alla collana c'era un filo rosso, possa essere un collegamento con il filo rosso, appunto, del destino o dell'amore.