Peppino di Capri, rinviata la sua esibizione a Sanremo: svelato il motivo della sua assenza

Slitta l'esibizione di Peppino di Capri al Festival di Sanremo: l'artista si sarebbe dovuto esibire questa sera sul palco dell'Ariston. Il recordman del festival, con 15 presenze sul palco, celebrerà la sua carriera e la notorietà conquistata anche all'estero soprattutto grazie alle due vittorie, nel 1973 con «Un grande amore e niente più» e nel 1976 con «Non lo faccio più». Ma la usa performance è prevista solo per la quarta puntata. Scopriamo il perchè della decisione presa dall'Ariston.



Perchè Peppino di Capri non canterà?

Il forte vento e le temperature che scendono sempre di più hanno fermato l'artista di Caprio: per lui un calo della voce che ha fatto slittare la sua eibizione a domani sera. Il super ospite vuole rimettersi in forma per regalare emozini al pubblico dell'Ariston ma anche ai suoi fan da casa. Amadeu e Gianni Morandi sapranno sicuramente come rendere omaggio a un artista internazionale come Peppino di Capri, più forte delle avversità (e del freddo).