Pagelle Sanremo 2023 terza serata: faremo le 2 di notte ma si balla con i Maneskin

Preparate taniche di caffè perché stasera si andrà a letto dopo le due di notte. Nella terza serata di Sanremo 2023 Amadeus e Gianni Morandi, insieme alla campionessa di pallavolo Paola Egonu, stella della Nazionale italiana, presenteranno tutti e 28 gli artisti in gara, di cui abbiamo ascoltato le canzoni nel corso della prima e della seconda serata.

La scaletta

Si esibiranno (in ordine di uscita): Paola & Chiara con «Furore»; Mara Sattei con «Duemilaminuti»; Rosa Chemical con «Made in Italy»; Gianluca Grignani con «Quando ti manca il fiato»; Levante con «Vivo»; Tananai con «Tango»; Lazza con «Cenere»; LDA con «Se poi domani»; Madame con «Il bene nel male»; Ultimo con «Alba»; Elodie con «Due»; Mr. Rain con «Supereroi»; Giorgia con «Parole dette male»; Colla Zio con «Non mi va»; Marco Mengoni con «Due vite»; Colapesce e Dimartino con «Splash»; Coma_Cose con «L’addio»; Leo Gassmann con «Terzo cuore»; I Cugini di Campagna con «Lettera 22»; Olly con «Polvere»; Anna Oxa con «Sali (Canto dell’anima)»; Articolo 31 con «Un bel viaggio»; Ariete con «Mare di guai»; Sethu con «Cause perse»; Shari con «Egoista»; gIANMARIA con «Mostro»; Modà con «Lasciami»; Will con «Stupido».

Gli ospiti

Questa sera il Festival di Sanremo ricorderà Burt Bacharach. Durante la serata Amadeus lo ricorderà mentre all'Ariston risuoneranno le note di «I say a little prayer». La consegna del premio alla carriera a Peppino di Capri, prevista per stasera, è stata invece spostata alla quarta serata del Festival di Sanremo.

Durante la terza serata di Sanremo 2023 Sangiovanni canterà con Gianni Morandi. Tornerà anche Massimo Ranieri, per esibirsi con Rocío Muñoz Morales.

Ci saranno anche i trionfatori di Sanremo e dell’Eurovision Song Contest nel 2021, i Måneskin. Sul palco anche Tom Morello - leggendario chitarrista di Rage Against The Machine, Audioslave, Bruce Springsteen And The E Street Band e altri ancora - con cui la band romana ha collaborato per il singolo «Gossip», contenuto nel nuovo album «Rush!», uscito il 20 gennaio scorso.

Il matrimonio dei Coma Cose

Nonostante siano in gara a Sanremo 2023 con un brano che s'intitola 'L'addiò, i Coma_Cose hanno annunciato proprio nella città dei fiori che si sposeranno. «Ebbene sì, chi l'avrebbe mai detto ma abbiamo deciso di sposarci», ha detto Francesca Mesiano, in arte California, dopo aver mostrato l'anello di fidanzamento al dito. «Abbiamo detto: adesso o mai più. Quindi quando usciremo dal frullatore del festival organizzeremo tutto per bene»