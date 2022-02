Sabrina Ferilli arriva a Sanremo ed è subito padrona del palco: «Amadeus, forti come te solo Mattarella, Iva Zanicchi e Morandi»

Sabrina Ferilli fa il suo ingresso sul palco di Sanremo con un vestito rosa cipria e prende subito le redini della conduzione. Amadeus non deve neanche presentarla. Per l'attrice non c'è bisogno di rompere il ghiaccio, ma è subito a suo agio: «Ama stai attento, potrebbero chiederti di fare altri sette anni. Ma come stai, come fai ancora a stare in vita? Non sei normale, fai ore e ore di maratone di 10-15 ore al giorno, Mentana ti fa un baffo, lo surclassi a sinistra. La forza tua ce l'hanno in tre: Iva Zanicchi, Gianni Morandi e Mattarella». Poi introduce Iva Zanicchi. «Tu rassereni», le dice la cantante.

