Salmo, il rapper «cade» in acqua al Festival di Sanremo e Fiorello lo bacchetta

Il rapper Salmo sul palco dell'Ariston di Sanremo giunto alla sua 73esima. Salmo è salito su un palco speciale, sul mare di Sanremo, durante la prima e l’ultima serata, la finale, del Festival, il 7 e 11 febbraio 2023. Discusso e amato, soprattutto dalla nuove generazioni, il cantante è nato ad Olbia il 29 giugno e il suo anno di nascita è il 1984.

Il suo vero nome Maurizio Pisciottu. Salmo è stato protagonista sul palco galleggiante della Costa Smeralda presente al largo di Sanremo. Durante ogni serata della manifestazione, un artista si esibirà sul palco della nave di crociera, posizionata proprio di fronte a Sanremo, a poche centinaia di metri dal Teatro Ariston. Salmo sarà sul palco «sul mare» di Sanremo anche nell’ultima serata, la finale, del Festival, il 7 e 11 febbraio 2023.









Con un'esibizione a tutto gas e che ha visto il coinvolgimento del pubblico a bordo della nave, Salmo ha convinto gli scettici e alla fine della prestazione si è gettato in acqua, nella piscina che completava la coreografia.



Fiorello ha poi commentato divertito con Amadeus: «Il microfono costa 2500 euro, lo sa? Ma a me non avete dato niente come attrezzatura»