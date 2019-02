Sanremo 2019, Salvini twitta: «Mah... avrei scelto Ultimo»

Domenica 10 Febbraio 2019, 02:37 - Ultimo aggiornamento: 10-02-2019 08:00

Il ministro dell'Internoha commentato a caldo su Twitter la vittoria del giovane artista italo egiziano Mahmood alla 69ma edizione del festival di Sanremo. Il commento ha ricevuto, in pochi minuti, oltre 1000 like e quasi 2000 commenti. «Mahmood.......mah...la canzone italiana più bella?!? Io avrei scelto Ultimo, voi che dite??».«Mahmood ha appena vinto il festival di Sanremo. La dimostrazione che l'incontro di culture differenti genera bellezza. #top #culture». È il commento, sui suoi profili social, della conduttrice Elisa Isoardi, ex compagna di Matteo Salvini, che invece tifava per Ultimo, classificatosi secondo.