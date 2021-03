Sanremo 2021, la scaletta dei cantanti sul palco: la prima è Arisa

Per la prima serata del Festival di Sanremo, il 2 marzo, è stato annunciato l'ordine in cui i tredici cantanti in gara si esibiranno:

Arisa con la canzone Potevi fare di più;

Colapesce Dimartino con la canzone Musica leggerissima;

Aiello con la canzone Ora;

Francesca Michielin e Fedez con la canzone Chiamami per nome;

Max Gazzè e La Trifluoperazina Monstery Band con la canzone Il farmacista.

Irama con la canzone La genesi del tuo colore;

Madame con la canzone Voce;

Måneskin con la canzone Zitti e buoni;

Ghemon con la canzone Momento perfetto;

Coma_Cose con la canzone Fiamme negli occhi;

Annalisa con la canzone Dieci;

Francesco Renga con la canzone Quando trovo te;

Fasma con la canzone Parlami

