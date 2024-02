Sanremo 2024, come ha vinto Angelina Mango? Geolier votato solo dall'1,5% in Sala Stampa

Dopo il verdetto finale di Sanremo, in molti si chiedono come abbia fatto a vincere Angelina Mango se il televoto da casa vedeva una preferenza per Geolier del 60% contro il 16,1% accordato alla cantante figlia d'arte.

Notevole peso ha avuto il voto della Sala Stampa sanremese che ha accordato una preferenza del 73,5% alla Mango e soltanto l'1,5% alla canzone "I' p' me, tu p' te" del rapper di Secondigliano.

Non è andata meglio per Geolier nemmeno per quanto per quanto è riguardato il voto della Giuria delle radio: 31,2% per "La noia" contro 14,2 %.

Risultato finale? 40% per Angelina Mango e 25,2% per Geolier. A seguire tutti gli altri.