Sanremo, diretta seconda serata: grande attesa per i Ricchi e Poveri. Nel mirino Junior Cally

Sanremo 2020, è tutto pronto per la seconda serata del 70esimo Festival della canzone italiana presentato da Amadeus. Insieme a lui sul palco del teatro Ariston questa sera ci saranno le giornaliste del Tg1 Laura Chimenti, Emma D'Aquino e Sabrina Salerno.

Si esibiranno altri 12 big: il primo a esibirsi è Piero Pelù, mentre la serata si concluderà con la performance di Michele Zarrillo. Fari puntati anche sulla controversa esibizione del rapper Junior Cally, la cui canzone ha fatto scalpore prima dell'apertura del Festival. Per quanto riguarda i super ospiti torneranno Fiorello e Tiziano Ferro, ma c'è grande attesa soprattutto per il ritorno dei Ricchi e Poveri e di Massimo Ranieri: sul palco, tra gli altri, anche Gigi D'Alessio e Zucchero.

Per quanto riguarda le nuove proposte si affronteranno Martinelli e Lula contro Fasma e Marco Sentieri contro Matteo Faustini: i vincitori andranno in semifinale contro Tecla e Leo Gassman.

LA SCALETTA

Piero Pelù (testo e significato di "Gigante")

Elettra Lamborghini (testo e significato di "Musica (e il resto scompare)")

Enrico Nigiotti (testo e significato di "Baciami adesso")

Levante (testo e significato di "Tikibombom")

Pinguini tattici Nucleari (testo e significato di "Ringo Starr")

Tosca (testo e significato di "Ho amato tutto")

Francesco Gabbani (testo e significato di "Viceversa")

Paolo Iannacci (testo e significato di "voglio parlati adesso")

Rancore (testo e significato di "Eden")

Junior Cally (testo e significato di "No grazie")

Giordana Angi (testo e significato di "Come mia madre")

Michele Zarrillo (testo e significato di "Nell'estasi o nel fango io")

Ecco gli ospiti della seconda serata:

- Fiorello

- Tiziano Ferro

- Massimo Ranieri

- Ricchi e Poveri

- Al Bano e Romina Power

- Zucchero

- Gigi DAlessio

- Paolo Palumbo

Massimo.

E non serve dire altro.

A stasera!

—

Massimo.

No further explanation needed.

See you tonight@SanremoRai @RaiPlay

—

Massimo.

No hay nada más que se pueda decir.

Hasta esta noche #sanremo2020@Ranieri_Calone #massimoranieri#perderelamore pic.twitter.com/nJQwIEmHRR

— Tiziano Ferro (@TizianoFerro) February 5, 2020