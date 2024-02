Sanremo 2024, il televoto e i codici per votare i big durante la finale: come si vota. Il regolamento

Il Festival di Sanremo sabato 10 febbraio giunge alla quinta e ultima serata, dove sarà decretata la vincitrice o il vincitore della 74esima edizione della kermesse. Il televoto avrà una parte importante nella definizione della classifica finale. Con eccezione della prima serata, quando ha votato soltanto la sala Stampa, Tv e Web – mettendo al primo posto – con “Pazza” – il pubblico ha sempre potuto votare.

Il regolamento della quinta serata

A inizio puntata Amadeus svela la classifica provvisoria delle prime quattro serate. Solo dopo parte il televoto. Primi a esibirsi Renga e Nek, chiude Rose Villain.

A fine esibizioni sarà stilata la classifica complessiva.

A questo punto solo i primi cinque si contenderanno la vittoria. Si procederà quindi a una nuova votazione di tutte e tre giurie: televoto, sala stampa, tv e web e radio.

Come si vota

Per assicurare un sistema equo, rappresentativo dei gusti del pubblico, delle opinioni dei media e delle emittenti radiofoniche, quest’anno il regolamento di Sanremo prevede la partecipazione di tre giurie: il televoto del pubblico, la sala Stampa, Tv e Web, la giuria Radio. Tutte contribuiranno a stilare le classifiche e infine il vincitore del Festival, ma è previsto un sistema diverso per ogni serata.

Due fasi

Per la finale di Sanremo 2024 il sistema di voto è diviso in due fasi. In particolare, all’inizio della puntata sarà per la prima volta comunicata la classifica con tutti i trenta cantanti in gara (finora sono state rese note di serata in serata soltanto le prime cinque posizioni).

A questo punto, tutti gli artisti si esibiranno di nuovo e spetterà proprio al pubblico scegliere i cinque migliori. Dopo che saranno stati scelti i cinque cantanti finalisti, che si esibiranno nuovamente, il secondo voto sarà dunque ripartito per il 34% al televoto del pubblico; per il 33% sala Stampa, Tv e Web e per il restante 33% alla giuria Radio. Così, verrà decretato il vincitore o la vincitrice della kermesse.

Televoto

Per votare è possibile scegliere tra sms da cellulare o chiamata da rete fissa. In entrambi i casi, è possibile esprimere fino a un massimo di cinque preferenze per ogni sessione di voto. Sarà Amadeus, affiancato da Fiorello, a comunicare l’inizio e la fine del televoto per ognuna delle due fasi.

Per quanto riguarda gli sms, è sufficiente inviare un messaggio di testo al numero 4754751, scrivendo il codice rispettivo del cantante. Gli sms validi hanno un costo di 0,50 euro (Iva inclusa) ognuno, indipendentemente dal proprio operatore.

Per votare da rete fissa il numero da chiamare è 894001. Ogni chiamata, fino a un massimo di cinque per sessione di voto, ha un costo di 0,51 euro (Iva inclusa), che vengono addebitati direttamente in bolletta.

I codici di televoto dei 30 Big

Per la prima parte della finale, ossia per determinare i cinque finalisti, i codici di televoto sono i seguenti:

01 – Renga e Nek

02 – BigMama

03 – Gazzelle

04 – Dargen D’Amico

05 – Il Volo

06 – Loredana Bertè

07 – Negramaro

08 – Mahmood

09 – Santi Francesi

10 – Diodato

11 – Fiorella Mannoia

12 – Alessandra Amoroso

13 – Alfa

14 – Irama

15 – Ghali

16 – Annalisa

17 – Angelina Mango

18 – Geolier

19 – Emma

20 – Il Tre

21 – Ricchi e Poveri

22 – The Kolors

23 – Maninni

24 – La Sad

25 – Mr.Rain

26 – Fred De Palma

27 – Sangiovanni

28 – Clara

29 – Bnkr44

30 – Rose Villain.