«Benedetta Prima...Vera!», kermesse a Salerno tra concerti e spettacoli

Si rialza il sipario musicale del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno. Tra qualche settimana sarà presentato il programma della nuova stagione lirica, sinfonica e di balletto. Nel frattempo, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, e il segretario artistico Antonio Marzullo hanno illustrato a Palazzo di Città la rassegna «Benedetta Prima... Vera!!!».

Il programma prevede una serie di concerti ad ingresso gratuito nella chiesa di San Giorgio di Via Duomo a Salerno. Cinque gli appuntamenti (tutti alle ore 20): sabato 7 maggio l'Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno con Raffaella Cardaropoli (violoncello) e il direttore Daniel Oren; sabato 14 maggio «I Soliti Veneti» con il direttore Giuliano Carella; sabato 21 maggio il Quartetto Prometeo; sabato 28 maggio l'Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno con Salome Jordania (pianoforte), dirige il maestro Daniel Oren; sabato 4 giugno Pavel Haas Quartet.

«Proponiamo - spiega il sindaco di Salerno - opere di eccellenza di tutto rispetto. Abbiamo immaginato di tenere i concerti nella chiesa di San Giorgio, gratuiti, che il Comune ha deciso di offrire ai nostri concittadini. Abbiamo intanto allestito una commissione per la danza per costituire un corpo di ballo del Teatro Verdi che si potrà già esibire nel mese di dicembre come primo step di questa nostra volontà di produrre sempre spettacoli di qualità. Il nostro sogno è creare una accademia di danza. Tenteremo di capire fin dove arrivare, con la nostra solita caparbietà e la nostra voglia di fare sempre di più. Intanto appronteremo questo corpo di ballo che diventerà realtà». Insieme alla rassegna «Benedetta Prima... Vera» sono stati presentati anche i due spettacoli in programma al Verdi nel mese di marzo: Giovanni Sollima ed Orchestra Giovanile Cherubini (martedì 15) e «La cambiale di matrimonio» di Rossini (domenica 27 marzo).