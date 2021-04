Martone porta Verdi su Rai3: «La Traviata del Covid-19»

«È un periodo in cui bisogna fare quello che si deve, con responsabilità. E guardare fiduciosamente al domani». Mario Martone è a Napoli. Al Mercadante prepara il suo nuovo spettacolo, «Il filo di mezzogiorno», testo forte di una donna rinchiusa in manicomio e salvata dalla psicoanalisi che Ippolita di Majo ha adattato per il teatro dal libro autobiografico di un'autrice dimenticata, Goliarda Sapienza. Avrebbe dovuto debuttare il 14 aprile,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati