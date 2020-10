Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra fa infuriare Adua Del Vesco: «Lo picchio, ma sta scherzando?»

Alfonso Signorini interroga Massimiliano Morra e Adua Del Vesco al Gf Vip. Entrambi i concorrenti confermano di non essere mai stati fidanzati, ma c'è un punto sul quale non concordano. Quando Signorini chiede ad Adua, infatti, come faccia a sapere che Massimiliano non sia gay, lei preferisce non rispondere. Morra ribatte dicendo di aver avuto un rapporto intimo con la ex "finta" fidanzata: «Se siamo andati a letto? Ni... Non abbiamo fatto sesso, ma c'è stato qualcosa di molto molto vicino».

LEGGI ANCHE Gf Vip, Alessia Fabiani smentisce Francesco Oppini: «Non mi ha lasciato lui»

È il momento di vuotare veramente il sacco... Adua e Massimiliano sono chiamati a rispondere davanti al pubblico delle loro dichiarazioni delle ultime settimane. #GFVIP pic.twitter.com/KR096gRDb4 — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 9, 2020

Quando Adua sente la risposta di Massimiliano si infuria e risponde a tono: «Io lo picchio, ma sta scherzando?». A questo punto lui aggiusta il tiro, spiegando di essersi in passato «invaghito di lei», fino ad arrivare a «stalkerarla». Il dibattito si accende, ma Adua spegne la polemica dicendo ai coinquilini: «Ci sono cose di cui noi non possiamo legalmente parlare». Che si tratti di qualcosa legato all'Ares gate? Il mistero si infittisce.

Ultimo aggiornamento: 22:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA