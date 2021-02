Ainett Stephens choc a Verissimo: «Mia madre e mia sorella uccise e forse bruciate». Dietro il sorriso di Ainett, arrivata al successo in Italia interpretando “La gatta nera” nel quiz “Il mercante in fiera”, si nasconde una storia famigliare tragica che coinvolge la madre e la sorella, scomparse nel nulla dal 2004.

Ainett Stephens, ospite domani a Verissimo, racconta la diagnosi di spettro autistico che ha ricevuto il figlio Christopher, di soli cinque anni: «Mio figlio all’età di due anni ha smesso improvvisamente di parlare. Dopo un controllo, abbiamo ricevuto la diagnosi: disturbo dello spettro autistico. È stato un momento molto difficile, nessun genitore si aspetta di ricevere una notizia del genere. Questa esperienza mi ha cambiato la vita. I primi mesi sono stata molto male, ma dopo, grazie anche alla preghiera, ho deciso di andare avanti. Mio figlio aveva bisogno di una madre forte e coraggiosa». E aggiunge: «Mi auguro di vederlo crescere e di riuscire a sviluppare al meglio, insieme a lui, le sue capacità».

Dietro il sorriso di Ainett, arrivata al successo in Italia interpretando “La gatta nera” nel quiz “Il mercante in fiera”, si nasconde una storia famigliare drammatica che coinvolge la madre e la sorella, scomparse nel nulla dal 2004: «Loro facevano import export di prodotti per i capelli. Erano partite per andare in Trinidad, dovevano rientrare in Italia a Natale, ma sono sparite nel nulla. Dicono che le abbiano uccise, forse bruciate, ma noi non abbiamo seppellito nessuno. Quando sparisci in questo modo, in quei paesi lì, è difficile che arrivi il lieto fine. Noi abbiamo fatto di tutto per ritrovarle». E conclude: «Credo molto in Dio e sono quasi certa che le rincontrerò. Non penso sia un addio definitivo».

