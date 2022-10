Le modelle di Onlyfans nude agli Uffizi, il museo s'infuria: «Via quelle immagini»

Eva Menta e Alexis Mucci semi-nude nel museo degli Uffizi. Le due modelle di OnlyFans, che insieme contano 10 milioni di follower su Instagram, si sono fatte fotografare davanti alle opere del museo di Firenze con magliette che lasciavano intravedere il seno e pantaloni molto attillati, e hanno poi postato gli scatti sui social, scatenando la polemica.

Influencer agli Uffizi, la polemica

Le due influencer, che hanno profili molto seguiti pure su TikTok, avevano già posato semi-nude in passato, anche davanti all'Altare della Patria a Roma. Mercoledì hanno posato con gli stessi abiti provocanti scegliendo come sfondo la Venere di Botticelli. «Le immagini - riferiscono dagli Uffizi - sono state subito segnalate, e il museo si è immediatamente attivato a richiedere la rimozione delle immagini non autorizzate ad Instagram. Evidentemente le due persone sono entrate al museo con le giacche chiuse, e si sono guardate bene, poi aprendole, di rimanere fuori la visuale dei custodi: altrimenti sarebbero state accompagnate fuori dal museo, come è avvenuto negli altri analoghi casi (rari) avvenuti negli ultimo anni». Le foto hanno conquistato più di mezzo milione di 'like'.

Il primo a denunciare il fatto era stato Alessandro Draghi, capogruppo di Fratelli d'Italia a Firenze. «La Venere del Botticelli non può essere usata da costoro per uno spot indecente e mi pare strano che i custodi non se ne siano accorti, e che a distanza di diverse ore al direttore Schmidt non siano arrivate le indegne immagini delle due sexy influencer», ha detto.