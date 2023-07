Alberto Matano lascia La Vita in Diretta? Così ha salutato il pubblico: «Non so cosa farò, staremo a vedere»

Il conduttore di "La vita in diretta" Alberto Matano ha lasciato tutti senza parole quando ha chiuso l'ultima puntata del programma prima della pausa estiva. D'altronde, Alberto non deve essersi sentito al sicuro dopo aver visto i numerosi via vai dei conduttori più celebri della Rai.

Si aspettano, dunque, con ansia i palinsesti della Rai che saranno annunciati il 7 luglio per capire come si incardineranno programmi e conduttori. Nel frattempo, andiamo a scoprire cosa ha detto Alberto Matano mentre scorrevano i titoli di coda di "La vita in diretta"...

Alberto Matano criptico sul suo futuro

Alberto Matano ha concluso la stagione di "La vita in diretta", la quinta edizione con lui al timone, lasciando il pubblico molto dubbioso.

Mentre annunciava i saluti a tutti i lavoratori al programma e augurava una buona estate ai telespettatori, ha rivelato: «Io non so cosa farò la prossima stagione di "La vita in diretta", staremo a vedere».

I fan più accaniti sperano che sai stata un'affermazione dettata dalla superstizione, «non si voleva portare sfortuna, ma sicuramente rimane», mentre altri sono convinti che la sua stagione si stia concludendo in Rai, per lasciare spazio ad altri nomi.

Alberto, al momento, si sta godendo la sua estate, iniziata a Pantelleria, in Sicilia, mentre aspetta con ansia che siano annunicati i palinsesti Rai e, con essi anche il suo futuro nella rete televisiva. Finora nulla è certo, d'altronde, come ha insegnato Barbara d'Urso (il cui programma, Pomeriggio 5, era stato confermato per altre due stagioni), la doccia fredda potrebbe arrivare all'improvviso, da un momento all'altro.