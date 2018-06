Alberto Mezzetti, ecco chi è il vincitore del Grande Fratello

Martedì 5 Giugno 2018, 02:12 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2018 06:18

Classe 1984 Alberto Mezzetti sbaraglia tutti e vince la quindicesima edizione del Grande Fratello targato Barbara D'Urso.Imprenditore dai lunghi capelli biondi e un look selvaggio che gli è valso l'appellattivo di Tarzan di Viterbo, Alberto è single, vive da solo da quando ha 18 anni.Faccia da schiaffi, battuta pronta e giocatore fino alla fine, Mezzetti puntata dopo puntata si è conquistato il suo posto al sole. Prima ha difeso Aida quando il branco l'attaccava, poi ha fatto gruppo con Simone Coccia senza disdegnare la compagnia degli altri. Non si è mai esposto fino in fondo ma ha sempre fatto valere il suo pensiero. Entrato nelle grazie della D'Urso, il tarzan di Viterbo ha regalato numerosi siparietti divertenti e al termine di questa edizione ha stretto un'amicizia molto forte con Veronica. Tra lui e la figlia di Bobby Solo è scappato anche un bacio che entrambi hanno declassato a gesto d'amicizia.Tra le sue passioni lo sport: il calcio, musica e palestra. Attualmente gestisce un centro scommesse, ma il lavoro non è il primo dei suo pensieri. Durante la sua scheda di presentatzione aveva detto: «Nasco in una famiglia agiata. Non ci mancavano i soldi. Da piccolo mi chiamavano il piccolo lord. Mio padre addirittura faceva colazione con lo champagne. Il mio punto debole è il genere femminile. C’è solo una donna per cui farei follie. Mia nonna. Sono uno determinato. Entro nella casa e vinco».