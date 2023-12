Amadeus: «Con Lucio Presta rapporto chiuso, lui sa perché ma non lo dico. Guardiamo al futuro»

Amadeus ha presentato oggi in conferenza stampa L'anno che verrà, il programma di Capodanno che andrà in onda domani sera su Ra1 in diretta da Crotone. E proprio dalla città pitagorica, davanti ai giornalisti, il conduttore del Festival di Sanremo anche per il 2024 ha rotto il silenzio sul caso Lucio Presta, il suo storico manager da cui si è separato, secondo rumors degli ultimi giorni. «Con Lucio Presta il rapporto si è chiuso e lui sa i motivi, che alle persone non interessano... Guardiamo al futuro e non al passato. I problemi li abbiamo già affrontati insieme e non sarebbe rispettoso parlarne qui», ha detto Amadeus.

Renato Zero non sarà superospite al Festival

Renato Zero al Festival di Sanremo come superospite? «Non ci saranno superospiti italiani, i superospiti sono in gara», ha aggiunto Amadeus rispondendo all'eventualità di avere il cantante romano come ospite fuori gara sul palco dell'Ariston. «Ho sempre pensato che la musica italiana debba essere in gara e che le canzoni in gara sono la parte più importante del Festival - conferma il direttore artistico e conduttore di Sanremo - Per invertire la tendenza e avere cantanti italiani 'superospiti' in gara c’è voluto un po’ di tempo, ma poi neanche troppo...