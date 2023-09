Barbara D'Urso, Antonio Ricci: «Non può venire a Striscia, a gennaio vuoterà il sacco. Myrta Merlino? Mai seguita»

In occasione della conferenza stampa per la presentazione della nuova edizione di Striscia la Notizia, Antonio Ricci tra le tante novità del tg satirico, ha parlato anche di Barbara D'Urso. Il patron della trasmissione di Canale 5 aveva infatti proposta all'ex conduttrice di Pomeriggio 5 di inaugurare la stagione di Striscia ma lei non ha accettato per motivi - spiega Ricci - legali.

«Ho avuto modo di sentire Barbara D’Urso per chiederle di partecipare alla prima puntata entrando col Gabibbo per dire sono qui, col cuore.

Poi Ricci ha parlato anche della neo conduttrice di Pomeriggio 5, Myrta Merlino. «Non sono ancora riuscito a vederla. Ma non l’ho mai seguita, so solo che è la fidanzata di Tardelli. Sostituisce Barbara D’Urso che sembrava un pilastro di Mediaset».