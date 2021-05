Arriva in tv «Sartù, il sorriso è servito»: comici gourmet e piatti della tradizione

Metti insieme una manciata di comici partenopei, aggiungi la preparazione di piatti della tradizione culinaria campana e il programma è servito. «Sartù, il Sorriso è servito», è il primo programma televisivo fatto da comici stellati che alterneranno le loro gag gourmet a piatti della tradizione napoletana. Nel cast: Marco Lanzuise, Peppe Laudato, Stefano Sarcinelli, Simone Schettino, Rosario Toscano, Salvatore Turco, Rosario Verde. E poi Lisa Fusco, Rosaria Miele, Lello Musella, Rosalia Porcaro. Obiettivo l'autunno quando andranno in onda, in tv sulle principali emittenti televisive campane e anche sul web, le dodici puntate previste di quaranta minuti. «Sartù, il Sorriso è servito», è la nuova produzione della Max ADV di Massimiliano Triassi. Si riderà di come è stata preparata una pasta e patate, si farà ironia sulla genovese, sulla pizza e sulla pasta e cavoli prendendo in giro lo chef, il maitre, il cameriere, il sommelier, tutta l'allegra brigata che forma una cucina così come gli avventori di un ristorante che si prenderanno di mira in un fuoco di fila di battute ed esilaranti freddure comiche.

«Stiamo realizzando un programma esplosivo e profumato di sorriso - racconta Triassi - con tanti autori e attori comici napoletani che come gli ingredienti di un piatto gourmet ben si sposano e si completano regalando quella forza prorompente che solo la comicità napoletana sa proporre. E così tra una gag e l'altra ecco i profumi della tradizione; tra la mozzarella e il basilico una battuta fulminante del cameriere, tra la parmigiana e il sartù, un cuoco che irromperà sulla scena della sala. Un programma che farà ridere tutti come è nella nostra tradizione di ritrovarsi a tavola ma allo stesso tempo di fare convivialità con tutti i protagonisti della brigata di una cucina e di un ristorante».