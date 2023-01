Avanti un altro, Sophie Codegoni (incinta) nel cast con Bonolis

Da lunedì 9 gennaio, andrà in onda Canale 5 Avanti un altro!. Caduta libera di Gerry Scotti cede il passo a Paolo Bonolis il cui game-show è alla 12esima edizione. «Onore a Gerry Scotti, al suo impegno, al suo stile, alla sua professionalità: tra le colonne del day-time di Canale 5, con Caduta Libera! ha accompagnato gli spettatori, con assoluta grazia e leggerezza, nel corso di una lunghissima e proficua stagione televisiva. Gerry... sei tutti noi!», sottolinea il direttore di rete, Giancarlo Scheri.

Ospite del salotto di Bonolis sarà anche l'ex gieffina Sophie Codegoni, in dolce attesa, che entra a far parte del cast del programma. «Festeggio - prosegue Scheri - il ritorno del grande Paolo Bonolis e di Avanti un altro!, con lo storico compagno Luca Laurenti e tutto l'universo di personaggi che animano questo show. Paolo... daje tutta!». «Infine - conclude, il responsabile del canale - ringrazio le strutture produttive che realizzano i due programmi: Endemol Shine Italy e Mediaset. Team animati da grande competenza e passione, il cui contributo è essenziale per la riuscita di questi cult della Tv italiana».