Ballando con le stelle, Mara Venier e Joe Bastianich ballerini per una notte e arriva il doppio tesoretto

Venerdì 12 Aprile 2019, 15:56 - Ultimo aggiornamento: 12-04-2019 15:57

Le coppie di “Ballando con le stelle” sono pronti a sfidarsi a colpi di coreografie il prossimo sabato 13 aprile alle 20.35 su RaiUno per il terzo appuntamento con il programma condotto da Milly Carlucci. Ad arricchire lo show trasmesso in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico due ospiti d’eccezione, la conduttrice di “Domenica In” Mara Venier, che si cimenterà in una danza in stile “bollywood”, e il giudice di Masterchef Joe Bastianich.Per loro sarà una sfida dura dato che dovranno imparare in poche ore in una coreografia realizzata appositamente per loro dai maestri, da eseguire durante la diretta per essere valutati dalla spiegata giuria di esperti, composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, capitanata dall’inossidabile Carolyn SmithLe sorprese però non finiscono dato che saranno ben due i tesoretti a disposizione di Alberto Matano. Il punteggio ottenuto, grazie ai “Ballerini per una notte”, sarà molto utile a una o più coppie in gara, aiutandole a migliorare la classifica finale. Le prove da affrontare saranno molte, come gli stili di danza in cui esibirsi, dai balli caraibici a quelli latino americani.Ecco le coppie in gara: Suor Cristina – Team Oradei (Stefano Oradei, Giulia Antonelli e Jessica De Bona); Manuela Arcuri – Luca Favilla; Ettore Bassi – Alessandra Tripoli; Milena Vukotic – Simone Di Pasquale; Nunzia De Girolamo – Raimondo Todaro; Enrico Lo Verso – Samanta Togni; Dani Osvaldo – Veera Kinnunen; Angelo Russo – Anastasia Kuzmina; Lasse Lokken Matberg – Sara Di Vaira; Antonio Razzi – Ornella Boccafoschi; Marzia Roncacci – Samuel Peron; Marco Leonardi – Mia Gabusi. La coppia composta da Kevin e Jonathan Sampaio – Lucrezia Lando, eliminata nella scorsa puntata, continua ad allenarsi duramente in sala, in attesa della staffetta di ripescaggio.