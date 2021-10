Ballando con le Stelle, Milly Carlucci omaggia Raffaella Carrà

È partito Ballando con le Stelle, il talent show condotto da Milly Carducci su Rai 1: una sedicesima edizione che parte con la consueta energia e la voglia di stupire e tenere tutti attaccati allo schermo. E Milly Carlucci in avvio non può non omaggiare la regina della Tv e della musica, Raffaella Carrà.

APPROFONDIMENTI PERSONE Arisa e Amici, la verità sull'addio e le clausole a... BALLANDO Ballando con le Stelle al via sabato: Pippo Baudo ballerino per una... NUOVI AMORI Ballando con le stelle, è nata una coppia? I baci fra Andrea...

Si apre il sipario sulla sedicesima edizione di Ballando con le Stelle e Milly Carlucci, la padrona di casa del sabato sera Rai 1, entra in scena introducendo il cast e una confermatissima giuria con i suoi soliti componenti. C'è anche Alessandra Mussolini, in una veste e in un nuovo ruolo: opinionista senza posto fisso. «È meglio non averlo il posto fisso», dice l’ex concorrente, prima di sedersi tra il pubblico. Valeria Fabrizi e Giordano Filippo aprono la manche. L’attrice dice che avrebbe voluto partecipare all’edizione di quindici anni prima perché avrebbe sicuramente vinto.

Milly Carlucci è su di giri e annuncia: «Ci sarà un ballerino di una notte storico, il re della televisione italiana... Pippo Baudo!». La presentatrice, poi dedica questa edizione a una persona speciale: «Sta per cominciare Ballando con le Stelle e questa è un'emozione intensa. Un pensiero va alla mitica Raffaella Carrà, mi auguro che lo studio possa essere intitolato proprio a lei che è la regina della Tv e della musica italiana».

Queste le coppie in pista che si affronteranno in questa nuova edizione: Andrea Iannone – Lucrezia Lando; Al Bano – Oxana Lebedew; Arisa – Vito Coppo-la; Alvise Rigo – Tove Villfor; Bianca Gascoigne – Simone Di Pasquale; Fabio Galante – Giada Lini; Federico Lauri – Anastasia Kuzmina; Memo Remigi – Maria Ermachkova; Mietta – Maykel Fonts; Morgan – Alessandra Tripoli; Sabrina Salerno – Samuel Peron; Valeria Fabrizi – Giordano Filippo; Valerio Rossi Albertini – Sara Di Vaira.

Ognuna di queste coppie al termine di ogni serata potrebbe essere eliminata, ma tutte a distanza di qualche puntata avranno la possibilità di rientrare in gara.