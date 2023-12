Ballando, Lucrezia Lando si fa male: «Dagli un bacino», e Lorenzo Tano reagisce così

Lucrezia Lando e Lorenzo Tano sono una delle coppie più chiacchierate di questa edizione di Ballando con le Stelle. Fin dall'inizio del programma, infatti, l'intesa tra i due è stata grande, tanto che, già alla prima puntata la giuria aveva insinuato che ci fosse del tenero. Aspirante ballerino e maestra, tuttavia, non hanno mai confermato questa tesi, anche se, più volte, sono stati visti in atteggiamenti più che amichevoli e ci sarebbe anche stato un bacio. L'ultima storia Instagram postata da Lucrezia potrebbe essere un'ulteriore prova del fatto che i due potrebbero essere una coppia.

Lucrezia Lando e Lorenzo Tano piacciono tanto al pubblico e anche sui social perché, nonostante ormai sia chiaro a tutti che tra loro ci sia qualcosa in più dell'amicizia, i due non hanno mai dichiarato nulla ma hanno sempre preferito mantenere la riservatezza. Gli occhi, però, parlano chiaro e anche le storie Instagram. Nell'ultimo video postato dalla ballerina, i due sono in sala prove e lei mostra alla telecamera un taglietto al labbro inferiore che si è procurata provando con Lorenzo. Quindi, anche lui fa un'espressione dispiaciuta e lei, in modo scherzoso, gli dice: «Dagli un bacino». Il figlio di Rocco Siffredi ride e, poi, guarda Lucrezia con complicità che ricambia il sorriso.

Lorenzo Tano è uno di quei concorrenti che, secondo la giuria, sta crescendo molto.

Le sue esibizioni non sono ancora perfette, però, alcuni miglioramenti ci sono stati. Il ragazzo sta cercando anche di vincere la sua timidezza che da molti è considerata il suo punto di forza.