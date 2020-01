Barbara Alberti torna nella casa del Grande Fratello Vip, ma sui social è bufera. Barbara Alberti nei giorni scorsi aveva abbandonato la casa a causa di un malore e per questo motivo il tevoto di questa settimana è stata annulato. Durante la diretta della settima puntata la Alberti è rientrata in gioco.

Barbara Alberti provata dalle dinamiche del gioco del Grande Fratello Vip 2020, la scorsa settimana aveva comunicato di volersi ritirare. La scrittirice finisce in nominatio e contemporaneamneamente accusa un malore. Una volta in clinica però la Alberti ci ha ripensato ed ha deciso di tornare in gioco «Nel mio lettuccio domenica ero a trecento metri da casa mia ma pensavo a qua. Mi è venuta una nostalgia pazzesca. Adesso sparerò sui miei fratelli. Ho disertato e torno. E sono pronta al crimine». Inquilini felici di riaccoglierla pubblico sui social un po' meno che l'accusa di aver "barato", poichè facendo così non si è sottoposta al televoto. Sui social si scatena una vera bufera, sono in tanti a non credere al malore, ma ad una strategia per non uscire dal gioco.



Disgustato questa sera sia dall'ormai palese voglia degli inquilini di mandare Patrick in nomination tutte le settimane, sia dal fatto che la Alberti se la sia cavata senza nemmeno una nomination d'ufficio. #GFvip — [Righetto] (@Ri_Ghetto) January 27, 2020

Barbara Alberti che finge di essere stata male #gfvip pic.twitter.com/icSJxffWzh — QueenofPromise⨺ (@GaiaFromMars) January 27, 2020

BARBARA ALBERTI ERA IN NOMINATION POI LA PRODUZIONE ANNULLA IL TELEVOTO E LEI PERÒ RIMANE IN CASA #GFvip pic.twitter.com/tUYyhvo0gf — MARTINA (@martyjed) January 27, 2020

BARBARA ALBERTI ERA IN NOMINATION POI LA PRODUZIONE ANNULLA IL TELEVOTO E LEI PERÒ RIMANE IN CASA #GFvip pic.twitter.com/tUYyhvo0gf — MARTINA (@martyjed) January 27, 2020

BARBARA ALBERTI FUORI DA UN PAIO DI GIORNI, CAUSA MALESSERE, IO:#gfvip pic.twitter.com/mDdJvpkTw3 — RamaTrash (@RamaTrash8) January 27, 2020

Credibilissima la storia del malore di Barbara Alberti ..... #gfvip pic.twitter.com/lbuCnLKdPW — Detto JO (@JoaoPrimero) January 27, 2020

