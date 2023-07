Barbara D'Urso e Francesca Fagnani insieme. I fan impazziti: «Io vivo per vederti a Belve»

Barbara D'Urso sa come rinnovarsi e far parlare di sè e in pochi giorni è passata da illustre “licenziata” della tv di questa estate 2023 a grande protagonista del gossip, pronta a parlare di progetti futuri e della delusione di fronte alla decisione di Pier Silvio Berlusconi di non confermarla alla conduzione di Pomeriggio 5, preferendo la giornalista Myrta Merlino sbarcata per l'occasione a Mediaset da La7. Ma Carmelita ha già promesso ai suoi fan fedeli che a breve tornerà in televisione. Nel frattempo, la giornalista si sta godendo la sua estate tra mare e relax. E solo nelle ultime ore, è accaduto una cosa che non è passata inosservata ai suoi fan.

Barbara D'Urso, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una carrellata di foto e, in uno scatto in particolare, l'ex conduttrice di Pomeriggio 5 si è mostrata con Francesca Fagnani.

Ben vestite, sorridenti e adagiate su un lettino, le due conduttrici sono i soggetti principali di una foto che lascia poco all'immaginazione.

Per questo motivo, i fan hanno iniziato a ipotizzare che prossimamente Barbara D'Urso potrebbe arrivare a Belve come ospite. «Tu e la Fagnani due vere belve», ha scritto una fan. E ancora: «Voi due insieme siete le regine. Aspettiamo solo una super intervista a Belve». «Barbara, io vivo solo per vederti a Belve», ha scritto ancora un altro fan.