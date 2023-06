Paolo Del Debbio, la rabbia dopo l'intervista a Barbara D'Urso: «Vergognatevi»

«Imbecilli, vergognatevi», così Paolo Del Debbio ha risposto a coloro che hanno parlato della sua presunta mancanza di rispetto nei confronti di Barbara D'Urso. La frase del giornalista che ha fatto tanto discutere è stata: «Appena si passa al servizio sei autorizzata a piangere quanto vuoi perché hai trattenuto per tutta l'intervista», ha sottolineato Paolo Del Debbio riferendosi a Barbara D'Urso.

Un commento che non è passato inosservato e che è stato inteso dal pubblico e non solo come una frecciatina velata.

Ma nelle ultime ore il giornalista ha voluto spiegare tutto nel dettaglio. Andiamo a vedere cosa ha detto.

Nel corso della puntata Dritto e Rovescio su Rete 4 il giornalista ha spiegato: «Riguardo alla mia amica e collega Barbara D'Urso ci tengo a sottolineare che qualche imbecille, sprovvisto delle capacità di intendere e volere probabilmente ha scritto delle cose - ha sottolineato Paolo Del Debbio -. Io martedì ho intervistato Barbara sulla sua conoscenza di Berlusconi. Ho visto che era molto emozionata durante tutta l'intervista e ho detto: "Barbara finalmente è finita e puoi versare qualche lacrima"».

Poi, ha aggiunto: «C'è chi ha sostenuto che io volessi oltraggiarla o farle fare una brutta figura. Io Barbara D'Urso la stimo molto ed è una professionista di prima classe, non mi sarei mai permesso. Non l'ho mai fatto con nessuno figuriamoci se lo faccio con una persona del mio stesso gruppo il giorno prima dei funerali di Silvio Berlusconi. Quindi vergognatevi».