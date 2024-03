Beatrice Luzzi sul secondo posto al Grande Fratello: «Perla e Mirko? Si sono riavvicinati per il pubblico. Non credo al loro amore»

«Va bene così ragazzi. Io vi ringrazio tutti dal profondo del cuore. Vi ringrazio per avermi supportato e sopportato. Non ho mai dato per scontato il vostro sostegno. farò il mio massimo per ripagare il vostro affetto». Con queste parole Beatrice Luzzi, che si è vista strappare la vittoria (certa) del Grande Fratello da Perla Vatiero, ringrazia i suoi fan a due giorni dalla fine del reality.

Grande Fratello, Perla Vatiero vince il reality: «Ancora non ci credo». Beatrice Luzzi arriva seconda, Signorini: «Risultato clamoroso»

Beatrice Luzzi rompe il silenzio: ecco cosa pensa di Mirko e Perla

Raggiunta dai giornalisti di Chi l'attrice ha dichiarato che la Vatiero ha vinto perché giocava insieme a Mirko Brunetti.

Grande Fratello, le pagelle della finale: il riscatto di Perla (7), Beatrice Regina senza trono (10), il Fantasma, ma come gli va (7), Letizia soufflé floscio (6)

All'esercito dei Preletti infatti anche Ciro Petrone e Marco Maddaloni hanno sempre spinto i propri fan a votare Perla. Beatrice è tranquilla anche se aggiunge: «Mi dispiace per i miei figli, temo che siano delusi. Come mai ho partecipato al Grande Fratello? Volevo rimettermi in gioco dopo 15 anni di devozione assoluta come madre, per riprendere in mano sia la mia professione sia la mia natura artistica. E poi, per dare un futuro più roseo ai miei figli»