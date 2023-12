Belen: «Dopo la scoperta dei tradimenti di Stefano De Martino sono caduta in depressione, mi sono sentita sola»

«Dalla Genesi all'Apocalisse»: così Belen Rodriguez ha riassunto la sua intervista a Domenica In. Un racconto di tutta la sua storia, tra alti e bassi, direttamente nel salotto di Mara Venier, sua amica di lunga data.

Belen Rodriguez, dall'arrivo in Italia al matrimonio, passando per i figli e le relazioni travagliate: chi è la showgirl ospite a Domenica In

Dall'infanzia all'arrivo in Italia

Ospite di Mara Venier, Belen Rodriguez si è raccontata in una lunga intervista, ripercorrendo tutta la sua storia, dall'arrivo in Italia fino ad oggi: «Sono sempre stata una donna caparbia.

Mi sono occupata di me da sola per molti anni. In Argentina ho avuto un'infanzia bellissima, piena d'amore. Sono arrivata in Italia con 180 euro in tasca. Sono andata prima a Bologna, poi a Riccione. Facevo la ragazza immagine in discoteca. Facevo quello che si poteva fare. All'epoca ero una sognatrice. Lo sono ancora: non riescono a spegnere i miei sogni. Da piccola ero molto simile a come sono adesso».

La famiglia

Parlando dei genitori, Belen ha raccontato di essere molto simile sia al padre che alla madre: «Papà è un musicista, quindi noi eravamo impregnati di musica. Mio padre è un'anima gentile, piena d'amore. Sono molto simile a lui, così come a mia madre. Sono fortunata. Avere una famiglia così unita alle spalle è la mia ancora di salvezza. Se non ci fossero stati loro sarebbe stato molto complicato. I miei genitori stanno insieme da 41 anni, per questo io insisto a credere nell'amore».

Dai tradimenti alla depressione

«Io ho bisogno di amore. Per me al primo posto viene l'amore, poi il lavoro. Non sono qui a raccontare cazzate. Se avessi continuato a lavorare a Tu sì que vales e a Le Iene avrei creato problemi alla produzione. Non c'ero, ero completamente smarrita», ha detto la modella e conduttrice. «Quest'anno sono caduta in basso, la depressione ha bussato alla mia porta. Sono stata abbandonata. Mi sono sentita completamente sola. Tradita nel profondo, nella fiducia, e anche letteralmente. La storia con Stefano non è finita con un tradimento, è iniziata con un tradimento. Dopo un mese dal ritorno con lui ho scoperto il primo. Ma il matrimonio non è finito per questo. Ho parlato anche con le diverse "signorine" che hanno ammesso tutto. Sono arrivata a 12, poi ho smesso di contarle. Ci ho parlato, ci ho preso anche un caffè. A quel punto ne ho parlato con lui. Fino a quel momento mi sono tenuta tutto dentro. Lui non lo sapeva, lo sa solo ora». Poi il racconto della depressione e di come è tornata a stare bene: «Sono stata male, non uscivo nemmeno dalla stanza. Poi sono caduta in depressione. Non sapevo nulla della depressione, ma quando arriva arriva. Non ce l'ho più fatta. Ho iniziato a non respirare più. Ora peso 58 kg, ma sono arrivata a pesare 49 kg. Non mangiavo, non mi alzavo, non aprivo le finestre. Poi ho deciso di combattere e di far entrare la luce. Sono finita in clinica per 20 giorni, non riuscivo più ad aumentare di peso. Mi sono sentita brutta». Nel frattempo Stefano non c'era: «Lui non c'era, lavorava a Napoli, non mi ha aiutato a rialzarmi. Evidentemente non mi ha amato».

La proposta di matrimonio di Elio Lorenzoni

Oggi Belen sta bene. «Sono grata alla vita e a quello che ho. Oggi il mio futuro lo vedo radioso, luminoso, pieno di consapevolezza. Elio ha fatto per me quello che nessuno ha fatto». Sull'anello postato su Instagram, la showgirl ha raccontato la proposta di matrimonio "simbolica" all'aeroporto. «Praticamente mi sono autoproposta», ha detto Belen: «Stavamo andando alle Maldive, ci siamo fermati a Dubai e gli ho chiesto "l'hai portato l'anello?". Poi lui ne ha comprato uno e mi ha fatto la proposta lì in aeroporto, in mezzo alle valigie».

