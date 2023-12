Pier Silvio Berlusconi: «Primo Natale senza papà, lui aveva il sole in tasca». Il discorso alla festa di Natale di Mediaset

Pier Silvio Berlusconi omaggia il padre Silvio durante la festa di Natale organizzata per i dipendenti Mediaset. L'ad dell'azienda di Cologno Monzese ha detto: «Questo è il primo Natale che viviamo dopo la scomparsa del mio amatissimo papà. Lui aveva il sole in tasca, mi è rimasta quest'espressione che mi ha trasferito. Oggi qui con noi sarebbe stato felicissimo perché vedo tante persone con il sole in tasca. Mi raccomando tenete sempre il sole acceso».

Berlusconi, il ricordo di Pier Silvio alla festa Mediaset

«Dopo la sua scomparsa - ha aggiunto durante il suo discorso, a quanto apprende l'Ansa - per ricordarlo ho usato due parole che per lui avevano un grande valore: libertà e rispetto.

I dipendenti Mediaset sono secondo Pier Silvio «parte del futuro» dell'azienda «che è più di un'azienda di successo. Mediaset per noi è casa, famiglia e futuro» ha concluso.