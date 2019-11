Beverly Hills, niente revival e Tori Spelling protesta: «Abbiamo fatto gli ascolti più alti della stagione»

I fan della serie tv cult anni Novanta rimarranno molto delusi: il revival di Beverly Hills non avrà seguito, nonostante la prima stagione abbia avuto un discreto successo. «Siamo orgogliosi di aver saputo riunire in un evento estivo, un evento molto speciale, una delle serie cult della rete - ha fatto sapere Fox in un comunicato - Un profondo ringraziamento e rispetto va a Brian, Gabrielle, Ian, Jason, Jannie, Shannen e Tori che, insieme all’intera squadra, hanno riversato i loro cuori e le loro anime in questo revival, tanto inventivo e nostalgico».

Tori Spelling (che interpreta il personaggio di Donna Martin) su Instagram si è mostrata dispiaciuta. Ma subito dopo ha ironizzato: «Quest'estate sono successe tre cose. 1) Beverly Hills ha registrato gli ascolti più alti della stagione 2) Il nostro cast ha dato prova che anche dopo 20 anni puoi tornare a casa (sulla stessa rete televisiva ndr) 3) Non mi sono strizzata (con ben tre mutande contenitive) nell’abito rosso che indossai in televisione a 18 anni per niente».

