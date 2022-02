C'è Posta per te, Pio e Amedeo show: «Belen? Ha ricominciato il giro». Il siparietto con Salvatore Esposito

A C'è Posta per te è Pio e Amedeo show: i due comici ne hanno per tutti, da Belen e Stefano De Martino a Fedez, che, dicono, li ha cancellati dai social.

Pamela Prati, l'accusa a Maria De Filippi: «Le ho chiesto aiuto, non mi ha neanche risposto». La rabbia della showgirl a Belve

Pio, Amedeo e l'invito a Pasquale Iannuzzi

APPROFONDIMENTI LA CURIOSITÁ Insigne in lacrime dalla De Filippi: «La vostra vittoria...

In realtà il duo è ospite del programma per un altro motivo: inviare l'invito a Pasquale Iannuzzi, l'attore pugliese che aspetta ancora ottomila euro da Raoul Bova. Tutto è nato dopo un esilarante provino a "Felicissima Sera", la trasmissione di Pio e Amedeo. «Per fare un film ci vogliono tanti soldi, ho fatto il calcolo e ci vogliono almeno ottomila euro... Mi piacerebbe che Bova venisse a fare il padre della figlia di cui mi innamoro», la richiesta di Iannuzzi, mentre Pio e Amedeo facevano firmare a Bova l'assegno.

Raoul Bova a questo punto interviene al telefono a C'è posta per te: «Non ho dato gli ottomila euro perché voi non mi avete pagato». In assenza dell'attore, Pio e Amedeo chiamano l'attore di Gomorra Salvatore Esposito. «Li voglio da Raoul Bova», spiega Iannuzzi prima di incontrare l'interprete napoletano.